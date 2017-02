Еволюцията на киното през призмата на визуалните ефекти (видео)

Тазгодишните „Оскари“ са все по-близо и много хора вече не пропускат възможността да обсъждат това, което предстои. Малцина обаче ще обърнат внимание на категорията за „Най-добри визуални ефекти“.

Тези, които обаче проявяват интерес към тази сфера, със сигурност няма да искат да пропуснат следващата видео компилация. В интересен клип ентусиасти събраха някои от най-добрите творби в сферата на визуалните ефекти измежду всички носители на Оскар в тази категория.

Във видеото можете да видите до голяма степен и цялостната трансформация на киното през годините. Всъщност първият път, в който бива връчен приз в категорията за най-добри визуални ефекти, датира от 1963 година. Преди това Академията е раздавала награди за най-добри специални ефекти.

В компилацията ще видите любими откъси от филми като Star Wars, Jurassic Park, The Lord of the Rings и т.н. Тази година претендентите за носител на отличието в тази категория са Deepwater Horizon, Doctor Strange, The Jungle Book, Kubo and the Two Strings, както и Rogue One: A Star Wars Story.