Последният електрически мотоциклет на Zero има пробег над 320 км

Някои от най-големите и известни производители на мотоциклети вече приемат идеята за електрически модели, а Zero Motorcycles бяха едни от първите, които предложиха такава джаджа. Компанията прекара 10 години в разработки и подобряване на изцяло електрическата си серия, добавяйки мощност и увеличавайки пробега. За 2017-а година Zero са направили точно това – ъпдейт на своите Zero S, Zero SR, Zero DS, Zero DSR, Zero FX и Zero FXS модели – някои от тях могат да изминават над 320 километра само с едно зареждане.

Zero обявява, че Zero S и Zero SR са първите електрически мотоциклети в масово производство в света, които успяват да постигнат тази стойност, но също така допълват, че ездачите ще получат подобен пробег единствено в градски условия. Допълнителният Power Tank аксесоар на компанията, който стои зад увеличения обхват, дава само 160 километра пробег на магистрала. За тези, които търсят мощност и въртящ момент, Zero са подобрили трансмисията и са включили мотори с постоянни магнити, което се изразява в по-добро ускорение.

Компанията споделя, че новите модели вече пътуват към дилърите по света и ще се продават на цени между 8 495 и 15 995 долара. Купувачите в САЩ ще получат и 10% отстъпка от цената. Допълнителният аксесоар PowerTank обаче струва солидните 2 695 долара, така че тези, които искат по-голям пробег, ще трябва да се бръкнат още.