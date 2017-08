Новото видео на Тейлър Суифт счупи YouTube

Тейлър Суифт се завърна от доброволното си социално изгнание с нов сингъл, който вече чупи рекорди. Клипа на песента Look What You Made Me Do събра над 31 милиона гледания в първите си 24 часа в YouTube. Това бие с доста предишния рекордьор – Hello на Адел, което отбеляза 27,7 милиона гледани през първия си ден в мрежата за видеосподеляне.

И докато песента се завъртя по света още в петък, видеото бе пуснато едва вчера. Разбира се, за този рекорд има принос и кампанията, в която феновете печелят по-добър шанс за билите за бъдещия тур на певицата, колкото повече гледат новия и клип в тубата. А също така и по-предно място в линията на чакащите за новия албум, който Суифт трябва да издаде на 10-и ноември.

Що се отнася до глобалните лидери на всички времена – на популярната Despacito отне само седем месеца да детронира Gangnam Style в класацията за най-много гледания. С тази интересна стратегия Тейлър може би скоро ще премине границата от 3,4 милиарда за първото място, което в момента се държи от Луис Фонси и Деди Янки.