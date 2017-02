Излезе вторият трейлър на Ghost in the Shell

Игралният римейк на култовото аниме Ghost in the Shell наближава премиерната си дата и Холивуд задейства маркетинг машината си с пореден трейлър. В двуминутното видео естествено се разкрива твърде малко, но има намеци, че става въпрос за предишния живот на Мотоко Кусанаги – правителството е предложило на главната героиня една версия, но антагонистът във филма – опасен повреден киборг, на име Кузе – предлага алтернативен вариант. По-голямата част от филма изглежда ще се фокусира върху преследването на въпросния Кузе от Мотоко и разкриването на истината за произхода на главната героиня.

Ghost in the Shell е заглавие, което се разпростира през различни медийни формати – няколко пълноразмерни аниме филма, сериал, манга и видео игри. Тази Вселена предлага различен поглед върху бъдещето на човечеството – киберпънк, където основната заплаха идва от дигитални, а не физически източници. Японската класика е вдъхновила редица научно-фантастични филми, включително и трилогията The Matrix. Предстоящата игрална адаптация изглеждаше неизбежна, имайки предвид любовта на феновете към франчайза и достъпния материал за работа.

Едно от най-големите притеснения на феновете е свързано с актрисата, която е избрана за ролята на Мотоко – Скарлет Йохансон. Много от пуристите смятат, че тозо образ трябва да бъде игран от азиатска актриса. Филмът трябва да се появи по кината на 31-и март тази година. А ето и самият трейлър.