По-малко от седмица остава до първия Музикален Хакатон в България

На 28-29 януари 2017 ще се проведе уникалното състезание у нас Музикален Хакатон. Близо 70 състезатели ще разработват проекти в областите: визуализация на музика и хармония; технологии и приложения за музика и иновации; забавление, звук и текст; музикални роботи; музика, физика и наука. Иновациите в музиката и технологиите са повече от предизвикателство за всички, които имат амбиция да създават нови успешни проекти в тази област. Събитието ще се проведе в Софтуерния университет – София и в рамките на 28-29 януари, екипите ще разработват и финализират проектите си. Ще могат да се използват различни музикални технологии и инструменти, както и различни стилове музика.

Състезанието започва с официално откриване на 28-ми януари от 10.30ч. Най-добрите проекти ще бъдат класирани в пет категории: People; Inspiration; Use of Technology; IT Sounds и Music Vision. Събитието – симбиоза между музика и технологии се организира от EduTechFlag и се провежда за първи път в България. Всички участници ще получат подаръци осигурени от спонсорите, а победителите ще получат страхотни награди, като проектът, който ще бъде класиран в категорията Music Vision ще получи награда да участва и представи разработката си на Monthly Music Hackathon, NYC. Повече информация за регистрацията, предизвикателствата за разработване на проектите и тяхното представяне, журито и програмата, може да намерите на сайта на събитието и на страницата във Фейсбук.