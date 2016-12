Никой не е очаквал кой знае каква стойност от филм, базиран на пиктограми. Всъщност, никой не е очаквал да се появи подобно безумие, но ще трябва да се примирим с новината и да гледаме първия трейлър на The Emoji Movie, който трябва да излезе официално през август 2017-а година. Емотиконите са явление, на което се обръща твърде много внимание напоследък – всяка голяма социална мрежа и приложение тръби с ъпдейти за най-новите жълти личица, а тези пиктограми дори предизвикват противоречия, когато стане въпрос за етническа толерантност и цвят на кожата – разбирайте липса или наличие на черни емотикони (на някои хора просто не може да се угоди).

Дали един ден тази любов към емотиконите ще ни доведе до деградация на езика и мислене изцяло в пиктограми? Да се надяваме, че не, но подобни филми не помагат. Нека все пак, докато гледаме трейлъра за трети пореден път, в опит да хванем някакъв смисъл и дълбоко значение, не се отчайваме. Може би през 2017-а светът ще се отегчи от личицата и ще се завърне към старите точки и скоби от времето на mIRC?

Discover the secret 🌎 inside your📱. Only on your 📲. Watch the new #EmojiMovie 😄🎬 teaser trailer now! (best viewed on your phone) pic.twitter.com/8C062Br969

— The Emoji Movie (@EmojiMovie) December 20, 2016