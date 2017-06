Facebook ще плаща на Hollywood милиони за оригинални сериал

Изглежда Facebook са изключително сериозни относно амбициите да предлагат оригинално видеосъдържание. Според доклад на Wall Street Journal (WSJ), технологичният гигант преговаря с холивудски агенции за оригинални сценарии на телевизионни сериали, а в някои случаи предлага баснословните 3 милиона долара за един епизод. Разбира се, социалната мрежа има в плановете си и по-евтини продукции, които не надвишават няколко хиляди долара на серия. Източниците на WSJ споделят, че Facebook вижда края на лятото като срок за пускане на това съдържание, а целевата аудитория е хора на възраст между 13 и 34 години.

Очаква се Facebook да стартират с около две дузини заглавия, сред които – Pretty Little Liars, Scandal or The Bachelor и риалити шоуто Last State Standing. Към момента няма официално изявление от страна на Facebook, което да потвърди или отрече информацията, а компанията не коментира и предишни слухове по темата. Миналата година социалната мрежа плати милиони на различни медии, за да стриймват съдържание в реално време.

Фокусът върху по-качествено видеосъдържание би трябвало да помогне на Facebook да се справи с конкуренцията от Snapchat и Twitter. Първите вече имат доста солидни договори за оригинално съдържание от големи имена в сферата на развлеченията като Disney, MTV, MGM и Time Warner. Форматът на тези серии в Snapchat обаче е различен – те са с продължителност между 3 и 5 минути.

Не е ясно дали Facebook също ще заложи на подобни кратки клипове, но WSJ смятат, че в момента се обмислят различни формати – някои с продължителност 10 минути, докато други – до половин час.